Женщинам-волонтёрам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

В Туапсе женщин-волонтёров не допустили к уборке нефтепродуктов на берегу после разлива мазута. Об этом, ссылаясь на разговор местных чиновников с добровольцами, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 3 мая.

Запрет объяснили «заботой о репродуктивном здоровье». Позже это требование повторили на собрании волонтёров и попросили отнестись к нему «с пониманием». Часть местных жительниц с решением не согласилась: женщины заявили, что «сами будут решать, что делать со своим репродуктивным здоровьем».