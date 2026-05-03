Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы

Минтруд России расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы до 363 позиций. Приказ ведомства вступил в силу, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Перечень сформировали с учётом предложений федеральных и региональных органов власти. Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.

Количество организаций для прохождения альтернативной службы также выросло: с 1 798 до 1 927. В список также входят предприятия, куда могут направлять представителей малочисленных народов с учётом их традиционного образа жизни.

В министерстве пояснили, что изменения связаны с новым классификатором профессий, который действует с начала года. В него добавили около 1 700 позиций, часть из них вошла в перечень для АГС. Многие специальности были в списке и раньше, но в более общих формулировках — теперь их разделили. Так, число врачебных направлений выросло более чем втрое.