Досмотра больше нет: что изменится для школьников на ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор запретил проводить досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ в 2026 году. Об этом говорится в методических рекомендациях, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе подчёркивается, что организаторы и сотрудники охраны не имеют права прикасаться к участникам экзаменов и их вещам. Если металлодетектор срабатывает, школьнику предлагают самостоятельно передать предмет сопровождающему или оставить его в специально оборудованном месте для хранения. При отказе убрать запрещённый предмет участника не допустят к экзамену. Повторно сдавать предмет в резервные дни можно будет только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, уточнили в Рособрнадзоре.

Основной период единого госэкзамена начнётся 1 июня — в этот день выпускники будут сдавать литературу, историю и химию. Резервные дни назначены на 22–25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля школьники смогут по желанию пересдать один из предметов.