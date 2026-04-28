Археолога из Эрмитажа, задержанного в Польше, обменяли на молдавских разведчиков

Польша в рамках обмена с Беларусью освободила российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 28 апреля.

В операции по обмену в формате «пять на пять», которую готовили несколько месяцев, также участвовали сотрудники ФСБ РФ. Бутягина и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров молдавской разведки. Мужчины прибыли в Россию в 2025 году по ложным документам и занимались сбором информации.