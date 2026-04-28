Третий сезон сериала «Метод» с Хабенским удалён из онлайн-кинотеатров за дискредитацию традиционных российских ценностей

Третий сезон детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли был удалён из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». Причина — наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщает во вторник, 28 апреля, РИА Новости.

«Сериал «Метод 3» был удалён из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. По информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течения 24 часов после получения официального требования, напомнили в сервисе «Кинопоиск».