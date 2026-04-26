17:55

Европа пострадает от санкций против России, которые затронули Китай — эксперт

  1. Россия и мир
Автор:
Европа пострадает от санкций против России, которые затронули Китай — эксперт
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который затрагивает китайские компании, больно аукнется Европе. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, сообщает в воскресенье, 26 апреля, «Газета.ру».

«Нами правят фанатики, и это будет иметь реальные последствия», — отметил эксперт.

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России. Там предупредили, что Евросоюз понесет «всю ответственность за последствия». Китай призвал ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка, отметили в министерстве.

Под ограничения Евросоюза попали шесть китайских фирм.

778
Политика