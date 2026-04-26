Без электросамокатов и ненависти, зато с вувузелами: в России изменены правила поведения болельщиков на стадионах

В правила поведения зрителей на российских стадионах внесены изменения, ужесточающие требования к визуальным материалам и расширяющие перечень ограничений. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Согласно обновлённой редакции, баннеры и флаги болельщиков не должны содержать надписей и изображений, противоречащих традиционным российским ценностям. При этом перечень запрещённого контента расширен: помимо прямых оскорблений, теперь под запрет подпадают материалы, способные потенциально задеть честь и достоинство физических лиц, а также деловую репутацию юридических лиц.

Дополнительно конкретизирован запрет на дискриминационные высказывания. В перечень признаков, по которым недопустимо унижение, включена принадлежность к социальной группе наряду с полом, расой, национальностью, языком, происхождением и религией. Отдельно закреплён запрет на пропаганду насилия и агрессии.

Изменения затронули и правила использования звуковых средств поддержки. Вувузелы включены в перечень допустимых духовых инструментов наряду с горнами и дудками, однако их использование возможно только с разрешения организаторов соревнований и при условии, что они не создают помех другим зрителям.

Кроме того, введена обязанность предоставлять транспортные средства для осмотра при посещении мероприятий. Запрещён пронос электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (за исключением предназначенных для маломобильных граждан), а также беспилотных летательных аппаратов без согласования с организаторами.

В обновлённых правилах также закреплён запрет на нахождение зрителей на ограждениях, парапетах, осветительных конструкциях и других элементах инфраструктуры стадионов. Дополнительно уточнены ограничения на пронос напитков: установлен лимит общего объёма — не более одного литра на одного зрителя.