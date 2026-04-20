Отдых по системе «Всё выключено»: российские туристы за границей остались без доступа к банкам и госуслугам

Российские туристы в Турции и Египте, а также Таиланде и Вьетнаме жалуются на проблемы с доступом к банковским приложениям и сервисам госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 20 апреля.

При попытке подключиться через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включён VPN». Как признаются некоторые пользователи, можно обойти систему, если включить российский VPN, который позволяют менять IP-адрес на отечественный. При этом мобильная связь и интернет работают через роуминг, но позволить себе эту роскошь могут немногие.

«С недавних пор появилось требование о блокировке доступа через VPN. За невыполнение — очень серьёзные санкции. Поэтому и маркетплейсы, и операторы, и прочие участники, которые подпадают под это требование, просто блокируют практически весь иностранный трафик. Потому что разобрать, где VPN, а где нет, очень сложно. В большинстве стран СНГ организация и управление прокси и VPN-сервисами очень жёстко ограничена», — рассказал глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.