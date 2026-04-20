Филолог рассказал, на каких ошибках чаще всего сыпятся участники «Тотального диктанта»

Участники «Тотального диктанта» чаще всего допускают ошибки в написании «не» со словами разных частей речи, а также в случаях с одной и двумя «н» в прилагательных и причастиях. Об этом рассказала кандидат филологических наук Елена Хайлова, её слова приводит РИА Новости в понедельник, 20 апреля.

По словам специалиста, тексты акции каждый год заставляют вспоминать самые сложные правила русского языка, и этот раз не стал исключением. В число самых частых орфографических трудностей, кроме «не» и «н/нн», вошли прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных.

Сложности у участников вызвали и непроизносимые согласные, а также непроверяемые гласные и согласные в словарных словах — например, «аннулировать», «ассоциация» и «масштаб». Ошибались некоторые и в устаревшей лексике: слово «лейб-гвардия» по правилам пишется через дефис, но в работах встречались и слитные, и раздельные варианты.

Хайлова также обратила внимание на пунктуационные трудности. Среди них — умение определять вводные слова, правильно оформлять прямую речь и расставлять знаки препинания между частями сложных предложений.