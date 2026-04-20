В России упростили выдачу бесплатных лекарств детям из многодетных семей — Мишустин

Кабмин изменил порядок получения бесплатных рецептурных лекарств для дошкольников из многодетных семей, чтобы родителям было проще оформить нужные документы. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, его слова РИА Новости приводит в понедельник, 20 апреля.

Премьер напомнил, что раньше родители детей до шести лет получали лекарства по рецепту в специализированных аптеках, однако оформляли его только через медорганизацию по месту жительства. Это было связано с тем, что меру поддержки оплачивали бюджеты субъектов. Поэтому даже при лечении ребёнка по ОМС в федеральной клинике семье всё равно приходилось подавать документы в своём регионе.

«Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплён ребенок, то есть в федеральных медицинских учреждениях также. Рассчитываем, что этот упрощённый механизм будет удобным для многодетных семей, родители смогут быстрее получить необходимые документы для лечения малышей», — добавил Мишустин.