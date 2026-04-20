В Генпрокуратуре составили портрет типичного российского коррупционера

Типичный российский коррупционер образован, благополучен и высокого мнения о себе. К такому выводу пришли в Генпрокуратуре, обобщив данные о преступлениях за 2018–2025 годы. Об этом Радио РБК пишет в понедельник, 20 апреля.

За указанный период выявили более 140 тысяч человек, причастных к взяточничеству, из них свыше 20 тысяч — в 2025 году. Этот вид преступлений остаётся самым распространённым: его доля за восемь лет выросла с 48,4% до 67,4%. Почти каждое пятое такое правонарушение совершается группой.

Чаще всего лихоимцы — мужчины 30–49 лет с высшим образованием, состоящие в браке и без судимостей. Более половины из них окончили вузы, причём среди получателей этот показатель ещё выше. Люди старше 50 лет составляют около 20% от общего числа, молодёжь 18–24 лет — менее 10%. При этом доля юных молодых взяточников за последние годы выросла.

Женщины составляют 19,5% среди выявленных участников и чаще выступают посредниками при передаче взяток. Почти половина фигурантов — наёмные работники, часть не имеет постоянного дохода. Среди силовых структур наибольшее число осуждённых за коррупцию приходится на сотрудников органов внутренних дел.

В ведомстве также отметили некоторые психологические особенности фигурантов: прагматичность, целеустремлённость и завышенная самооценка. Взяточники часто говорят о приверженности моральным принципам, но на практике демонстрируют низкое уважение к закону.