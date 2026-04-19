В Госдуме захотели вернуть бабушек на лавочки у подъездов

Возле каждого подъезда в России предлагают установить скамейку со спинкой, она должна находиться не дальше 30 метров от входа. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, его цитирует РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.

«Надо ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощённый порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой», — настаивает парламентарий.

Депутат также считает, что жителям нужно разрешить ставить скамейки за свой счёт без дополнительных согласований, если соблюдены санитарные нормы. Управляющие компании, по его мнению, должны рассматривать такие обращения в течение 14 дней.

Панеш также предложил включить установку и обслуживание лавочек в обязательный перечень работ по благоустройству, которые УК выполняют за счёт платы за содержание жилья. Парламентарий ссылается на «десятки обращений от пожилых людей», которые жалуются, что раньше скамейки были почти у каждого дома, а теперь их либо убрали, либо перенесли слишком далеко.

Скамейка у подъезда для пожилого человека — это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность», — подытожил депутат.