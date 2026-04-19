Минпросвещения выступило против идеи продлить учебный год и ввести «пятую четверть»

В Минпросвещения сочли нецелесообразной идею продлить учебный год и ввести для школьников так называемую «пятую четверть». Об этом сообщили в телеграм-канале министерства в воскресенье, 19 апреля.

Чиновники считают, что для отдыха и оздоровления детям нужны каникулы, а летом у ребят и без того есть возможности для занятий в пришкольных лагерях, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.

«Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу. Ребята участвуют в спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, экскурсиях. Помимо занятий с педагогами, предусмотрены культурные мероприятия и события патриотической направленности. Такой комплексный подход направлен на укрепление здоровья, разностороннее развитие и социализацию детей, а также на создание комфортной и безопасной среды для их отдыха», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ведомстве также напомнили, что в 2025 году летняя оздоровительная кампания охватила более 6 млн детей. По всей стране работали свыше 40 тысяч лагерей, из них около 32,2 тысячи — с дневным пребыванием.