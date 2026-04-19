Лукашенко заявил о готовности заключить с США «большую сделку»

Александр Лукашенко заявил о готовности Минска к «большой сделке» с Вашингтоном и допустил встречу с Дональдом Трампом после подготовки договорённостей. Об этом, ссылаясь на слова президента Беларуси, пишет РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.

«Но её (встречу — ред.) нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединённых Штатов Америки, и Беларуси. <...> Как только мы подготовим на низком уровне это, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение», — заявил глава республики.

Белорусский президент добавил, что тема политзаключённых и санкций — лишь часть возможных переговоров, причём не самая главная. По словам Лукашенко, у двух стран есть и более крупные вопросы, которые можно обсуждать в рамках будущего соглашения.

Политик также отметил, что через контакты с Беларусью США могли бы наладить диалог с Россией. Вашингтону всё равно придётся договариваться с Москвой, и, по мнению Лукашенко, во время президентства Владимира Путина сделать это возможно.

Отдельно белорусский лидер призвал Соединённые Штаты признать, что санкции не работают. Глава страны добавил, что не собирается просить у Вашингтона каких-либо уступок и не рассматривает возможные переговоры с Трампом как «встречу вассала и императора».