Российским школьникам хотят сократить летние каникулы ради «творческой пятой четверти»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учебный год в России нужно продлить до середины июня, однако без привычных для школьников уроков и оценок. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, его слова ТАСС приводит в воскресенье, 19 апреля.

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени. Поэтому считаю, что идею «творческой пятой четверти» можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заявил общественный деятель.

По мнению Гриба, в этот период школьникам можно предложить самые разные занятия — от робототехники до музыкального и художественного творчества. Предполагается, что дополнительную нагрузку учителям также будут оплачивать.