«Дома для людей»: в Лондоне прошла массовая акция из-за аренды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В центре Лондона состоялась многотысячная акция протеста против роста цен на жильё. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 18 апреля.

Демонстрация началась на площади Сохо Сквер. Её организовали профсоюзы, ассоциации жильцов и студенческие объединения. Участники выступили за введение ограничений на арендную плату и усиление роли государства в жилищной сфере.

Протестующие держали плакаты с лозунгами «дома для людей, а не для прибыли» и «заморозка аренды сейчас». После митинга колонна прошла маршем по Оксфорд-стрит. По словам организаторов, после пандемии стоимость аренды в стране выросла почти на треть. При этом Великобритания остаётся одной из лидирующих стран по числу бездомных среди развитых государств.

Участники акции жалуются на условия съёмного жилья и высокие требования со стороны арендодателей и агентств. В частности, речь идёт о необходимости вносить крупные депозиты и предоставлять гарантов. По данным рынка недвижимости, средняя стоимость аренды в Лондоне достигает 2,7 тысячи фунтов в месяц.

Акция прошла в присутствии полиции. Сообщений о серьёзных инцидентах не поступало.