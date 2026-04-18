В 55 странах написали «Тотальный диктант»: объявлена тема 2026 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Организаторы «Тотального диктанта» объявили тему акции 2026 года. Текст получил название «Пушкин. Фамилия», его автор — писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 18 апреля.

Первую часть под названием «Белая девочка» Варламов прочитал в столице акции — Улан-Удэ. Трансляция прошла на официальном сайте проекта.

В тексте рассказывается о прадеде поэта Абраме Ганнибале. В частности, речь идёт о его личной жизни и судьбе дочери, родившейся в первом браке. После её появления, как отмечается, Ганнибал добился разлучения ребёнка с матерью, однако обеспечил девочке образование и воспитание.

Отдельное внимание уделено и второму браку Ганнибала — с Христиной фон Шеберг, ставшей прабабушкой Пушкина. Как отмечают организаторы, тема брака без любви впоследствии нашла отражение в творчестве поэта.

В этом году «Тотальный диктант» проходит в 55 странах, также доступен онлайн-формат. Текст перевели на 26 национальных языков, включая армянский, казахский, осетинский и другие. Акция остаётся ежегодным просветительским проектом, в котором может принять участие любой желающий.