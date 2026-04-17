На земле, на воде и в воздухе: Индия и Россия получили право отправлять военных на помощь друг другу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия и Индия смогут направлять на территорию друг друга до 3 тыс. военнослужащих, десять самолётов и пять кораблей. Соответствующее соглашение подписали главы правительств двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовых актов в пятницу, 17 апреля.

Воинские контингенты можно отправлять для совместных учений и тренировок, а также использовать солдат и технику для оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф. В остальных случаях решение будет приниматься только по взаимному согласию сторон. Документ будет действовать пять лет и предусматривает автоматическое продление на такой же срок, если одна из сторон не заявит об обратном.