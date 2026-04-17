ФАС уполномочен предупредить: Wildberries и Ozon навязывают невыгодных условий продавцам и вводят в заблуждение покупателей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение покупателей в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа в пятницу, 17 апреля.

Компании увеличили сроки выплат продавцам за уже реализованные товары. ФАС также установила, что электронные площадки меняют тарифы на доставку и возврат уже после приёмки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости транспортных затрат. В ведомстве считают, чт о таким образом, продавцов лишают возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность.

Озон ввёл платную услугу — знак на карточке товара «оригинал». Однако данная маркировка не гарантирует достоверность сведений о товаре, а лишь создаёт такую иллюзию.

Компаниям до 15 мая необходимо устранить нарушения, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и вводят в заблуждение покупателей, а также внести изменения в публичную оферту.