ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

8 апреля 2027 года Молдавия намерена выйти из СНГ. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой, его слова РИА Новости приводит в среду, 15 апреля.

«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — заявил министр.

Как отметил источник агентства, слова Попшоя пока отражают позицию самого Кишинёва: «На самом деле он будет обсуждать все модальности с исполкомом [содружества]. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях остаться после выхода».

Сейчас в СНГ входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан — ассоциированный член, а Украина с Грузией из состава вышли.