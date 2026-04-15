Сварка и работа на высоте: в Китае гуманоидный робот впервые официально «вышел» на рискованный объект

Китайские инженеры представили человекоподобного робота с искусственным интеллектом, предназначенного для выполнения опасных и монотонных задач. Разработку уже ввели в эксплуатацию, пишет Naked Science.

Гуманоид способен удалять ржавчину, выполнять сварочные работы и проводить инспекции в условиях повышенного риска. Во время демонстрации он работал на строительстве резервуара для хранения химических веществ, передвигаясь по стенам конструкции. Вес робота составляет около 90 килограммов. Для работы на металлических поверхностях его оснастили электромагнитной системой сцепления, которая позволяет удерживаться даже в сложных условиях.

Разработчики утверждают, что конструкция обладает высокой прочностью и сохраняет подвижность даже при дополнительной нагрузке. Отмечается, что встроенный искусственный интеллект уже обучен на массиве данных объёмом около 100 тысяч часов. В дальнейшем систему планируют совершенствовать. Эксперты считают, что в будущем такие роботы смогут всё чаще заменять людей на опасных производственных площадках.