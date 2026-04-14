«Ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих, но сейчас такой период»: Песков — о том, когда с «паутины» снимут барьеры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях в России перестанут ограничивать доступ в интернет и к отдельным программам. Пресс-секретаря Владимира Путина цитируют «Ведомости».

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период», — отметил Песков.

В Кремле считают, что временные ограничения — это не путь в прошлое, а работа интернета в России будет нормализована, когда отпадёт необходимость в принятии таких мер. Что касается мессенджеров, то их функционирование связано с необходимостью исполнения российских законов. Если этого не делается, то власти принимают меры.