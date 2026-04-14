В Бразилии ожидают рекордный урожай кофе, чтобы обеспечить сырьём калининградских производителей напитка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Производители кофе в Бразилии ожидают рекордный урожай в сельскохозяйственном сезоне 2026-2027, который начнётся в июле. По предварительным оценкам, фермеры могут собрать 75,65 млн 60-килограммовых мешков. Такой прогноз даёт компания Safras & Mercado, сообщает Интерфакс.

Ранее ожидали, что сбор не превысит 71 млн мешков, но благоприятные погодные условия привели к повышению урожайности. Благодаря необходимому количеству дождей и более мягким температурам планируют собрать на 29% больше арабики — до 49,95 млн мешков, тогда как робуста сократится на 1,2% — до 25,7 млн мешков.