В России хотят изменить порядок перерасчёта платы за ЖКУ из-за ошибок в квитанциях

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России ресурсные компании хотят обязать автоматически делать перерасчёт, если в квитанции за жилищно-коммунальные услуги обнаружена ошибка. С таким предложением депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, пишет ТАСС во вторник, 14 апреля.

Авторы инициативы указывают: сейчас при ошибке в платёжке человеку приходится бегать по управляющим или ресурсникам, чтобы добиться перерасчёта. По словам парламентариев, закон защищает потребителя только после того, как он сам заметил неточность и начал спор.

Депутаты предлагают изменить правила предоставления коммунальных услуг. Если ошибка в квитанции подтверждена, исполнителю придётся пересчитать плату без отдельного заявления от жильца. Основанием для этого могут стать данные приборов учёта, сведения ГИС ЖКХ, материалы контрольных органов или другие документы.

Исправленную сумму и причину перерасчёта, по задумке народных избранников, должны указывать в следующей платёжке отдельной строкой. Предполагается, что мера избавит граждан от ненужных обязанностей и сократит число споров по начислениям.