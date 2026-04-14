Минздрав начнёт вести учёт антиваксеров и заверяет, что включение в реестр никак не повлияет на их жизнь

В России всех отказников от прививок соберут в один реестр, чтобы адресно рассказывать им о пользе вакцинации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ пишет «Коммерсант» во вторник, 14 апреля.

Проект постановления о создании федерального регистра вакцинированных уже опубликован для общественного обсуждения, оно продлится до 24 апреля. Если документ утвердят, реестр запустят с 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

В базе будут храниться сведения о прививках по календарю и эпидпоказаниям, а также о поствакцинальных осложнениях, медотводах и отказах. Медучреждения должны передавать информацию в течение суток после внесения записей. Удалять эти данные, как отмечается в проекте, будет нельзя.

Оператором реестра станет Минздрав. Доступ к системе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медорганизации. Больницы и поликлиники будут работать с персонифицированными данными, остальные структуры — с обезличенной информацией.

В Минздраве заверили, что никаких негативных последствий для граждан из-за попадания в реестр не будет. Предполагается, что сведения об отказах нужны «для планов информационно-разъяснительной работы и мер по повышению популярности и доступности вакцинации».

По общему правилу прививка остаётся добровольным медицинским вмешательством и требует информированного согласия пациента, напоминает адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова. При этом для некоторых профессий вакцинация обязательна, а в случае отказа сотрудника могут отстранить от работы без сохранения зарплаты или не взять на должность.

По мнению биолога, директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, единая база поможет не только отслеживать охват вакцинацией, но и выявлять случаи поддельных справок. Такие данные можно будет использовать и для анализа рисков вспышек инфекций в местах, где одновременно находится много людей без иммунитета.