В России изменят правила подсчёта стажа для назначения пенсии

В России для родителей близнецов, многодетных семей и граждан, проживающих в сельской местности, изменятся правила подсчёта страхового стажа для назначения пенсий. Соответствующее постановление подготовили в кабинете министров РФ, сообщает ТАСС во вторник, 14 апреля.

В стаж будут засчитывать всё время ухода за детьми, сейчас этот период в сумме не может превышать шести лет. Кроме того, уточняется порядок учёта стажа для родителей в случае многоплодной беременности. Периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет будут суммироваться с учётом фактической продолжительности.