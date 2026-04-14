В мае земляне дважды увидят полнолуние

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В течение мая жители Земли смогут дважды наблюдать полную Луну. Месяц начнётся и завершится этим астрономическим явлением. Подобное происходит раз в несколько лет, объяснил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

«Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учётом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день, и первое полнолуние попадает на 1 число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — пояснил специалист.