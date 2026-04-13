«Можно даже будет приземлиться, взять образцы грунта»: российские учёные планируют высадку на подлетающий астероид

Российские учёные планируют высадку на подлетающий к Земле астероид Апофис. Небесный странник окажется на геостационарной орбите весной 2029 года. Об этом ТАСС рассказал директор научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос в понедельник, 13 апреля.

«Мы прорабатываем проект по организации миссии к нему к 2029 году. Сделать это реально, можно использовать наши спутники-кубсаты (сверхмалые искусственные спутники Земли для исследования космоса, имеющие габариты 10×10×10 см) или малые космические аппараты. Цель — подлететь и осмотреть, изучить его. Можно даже будет приземлиться, взять образцы грунта», — считает эксперт.

Апофис проследует мимо Земли на высоте 32-28 тыс. километров. Небесный странник имеет продолговатую форму, его размер — примерно 400 на 250 м. Астероид впервые заметили в 2004 году и назвали в честь древнеегипетского змея-разрушителя, который пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода.