Масштабные вливания стран—членов ЕС в военную промышленность не оставляют сомнений в том, что Европа серьёзно занята подготовкой к большому противостоянию с Россией. Об этом на заседании Совета безопасности заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в понедельник, 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Дипломат привёл данные, согласно которым с февраля 2022 года по 2025 год страны Евросоюза потратили на оборону почти на 60% больше. Только в прошлом году эта сумма достигла 381 млрд евро (второй военный бюджет в мире после США). Также официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году.

«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьёзно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнём», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», — отметил Небензя.