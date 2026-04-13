Несмотря на запрет, более половины австралийских подростков продолжают сидеть в соцсетях — исследование

В Австралии две трети подростков от 12 до 15 лет всё ещё пользуются соцсетями, хотя для них такие площадки официально запретили. Об этом, ссылаясь на исследование, которое провели по заказу фонда Molly Rose Foundation, пишет Sky News в понедельник, 13 апреля.

Как показал опрос, 53% подростков, у которых на момент введения запрета в декабре 2025-го был аккаунт в TikTok, продолжают пользоваться этой соцсетью. Такой же показатель зафиксировали у YouTube, а в Instagram* он составил 52%.

Больше половины опрошенных (почти 61%) рассказали, что не стали удалять соцсети или отключать аккаунты, зарегистрированные до вступления запрета в силу. Платформы, в свою очередь, зачищать их страницы также не стали. Около половины подростков заявили, что ограничения «никак не повлияли на их безопасность в интернете», а каждый седьмой и вовсе чувствует себя в сети менее защищённым.

*Деятельность Meta, которой принадлежат Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.