После очередного скандала с пьяным вождением Бритни Спирс добровольно легла в рехаб

Американская певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр после очередного ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом, ссылаясь на представителя артистки, пишет The Hollywood Reporter.

По данным офиса шерифа округа Вентура, 44-летнюю Спирс задержали в начале марта в Южной Калифорнии. На следующий день поп-икону отпустили. Заседание суда по делу певицы назначили на 4 мая.

После задержания представитель певицы назвал случившееся «досадным инцидентом, которому нет оправдания». По его словам, Спирс намерена соблюдать закон и сделать всё необходимое, чтобы изменить ситуацию. Близкие, как утверждается в публикации, собираются помочь артистке и выстроить план, который должен поддержать её состояние.

Проблемы с алкоголем и веществами у певицы уже были. После череды публичных срывов в 2007 году Спирс проходила лечение в частном центре на острове Антигуа. Через год на фоне громкого конфликта с бывшим мужем Кевином Федерлайном её дважды госпитализировали для психиатрической оценки.