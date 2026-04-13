После очередного скандала с пьяным вождением Бритни Спирс добровольно легла в рехаб

Американская певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр после очередного ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом, ссылаясь на представителя артистки, пишет The Hollywood Reporter.
По данным офиса шерифа округа Вентура, 44-летнюю Спирс задержали в начале марта в Южной Калифорнии. На следующий день поп-икону отпустили. Заседание суда по делу певицы назначили на 4 мая.
После задержания представитель певицы назвал случившееся «досадным инцидентом, которому нет оправдания». По его словам, Спирс намерена соблюдать закон и сделать всё необходимое, чтобы изменить ситуацию. Близкие, как утверждается в публикации, собираются помочь артистке и выстроить план, который должен поддержать её состояние.
Проблемы с алкоголем и веществами у певицы уже были. После череды публичных срывов в 2007 году Спирс проходила лечение в частном центре на острове Антигуа. Через год на фоне громкого конфликта с бывшим мужем Кевином Федерлайном её дважды госпитализировали для психиатрической оценки.
Из-за скандалов над Бритни установили опеку: её отец Джейми Спирс управлял карьерой, деньгами и имуществом артистки. Ограничения сняли через 13 лет, осенью 2021 года, после масштабной кампании Free Britney, которую поддержали и фанаты, и звёзды.