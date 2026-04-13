Российские школьники больше не будут сдавать ЕГЭ в конце мая

ЕГЭ в России теперь будут начинать не раньше 1 июня. Такое заявление глава Рособрнадзора Анзор Музаев сделал на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, его слова ТАСС приводит в понедельник, 13 апреля.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — отметил чиновник.

Музаев пояснил, что такой формат поможет школам, выпускникам и родителям спокойнее планировать подготовку к экзаменам и проведение выпускных мероприятий.

Ещё в прошлом году почти половина экзаменов у российских школьников приходилась на конец весны. ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике базового и профильного уровней, а также русскому языку сдавали с 23 по 30 мая.

