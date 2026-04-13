Эксперт назвал самый неудачный сезон для разговора о повышении зарплаты

Лето считается не самым подходящим временем, чтобы просить у начальства повышения зарплаты. Такое мнение высказала руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко, её слова ТАСС приводит в понедельник, 13 апреля.
«В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются. Осень — сентябрь и октябрь — неоднозначный период: с одной стороны, бизнес возвращается к активности, с другой — компании часто уже переходят к бюджетированию и могут откладывать индивидуальные пересмотры до конца года», — поясняет эксперт.
Гриненко считает, что разговор о повышении лучше начинать после заметного профессионального результата. Поводом может стать успешно завершённый проект или серьёзный рост показателей, когда вклад сотрудника особенно очевиден. Стоит учитывать и положение самой компании: в период сокращений, оптимизации расходов или снижения выручки даже удачно выбранный момент может не дать эффекта.
Самым подходящим для разговора о прибавке специалист называет период с ноября по декабрь. Этот вопрос также можно поднимать в январе — феврале и марте — апреле.
