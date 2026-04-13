В России из-за дефицита средств в регионах замедлилась замена старых лифтов в домах — СМИ

В начале 2026 года регионы более чем вдвое урезали закупки подъёмников для многоквартирных домов, где оборудование уже отработало положенные 25 лет. Об со ссылкой на данные Российского лифтового объединения этом сообщает «Коммерсант» в понедельник, 13 апреля.

По подсчётам РЛО, за январь — март регионы закупили 2,4 тысячи лифтов — это на 55% меньше, чем годом ранее. Общая сумма расходов тоже снизилась почти вдвое и составила 10,7 млрд рублей. Как пояснили участники рынка, в части субъектов не хватает денег в фондах капремонта, а накоплений на спецсчетах недостаточно, чтобы вовремя менять оборудование.

В Минстрое спад в начале года объяснили «подготовительным этапом». В министерстве уточнили, что на 1 апреля 2026 года актуализированные планы по замене лифтов утверждены в большинстве регионов. По данным гендиректора РЛО Петра Харламова, сейчас в России работает около 600 тысяч таких устройств, из которых примерно 100 тысяч к 2030 году потребуется обновить из-за истечения нормативного срока. Общий объем затрат на эти цели эксперт оценивает в 600 млрд рублей.

Снижение закупок бьёт и по заводам. По словам партнёра практики оценки бизнеса и активов Neo Станислава Мудрова, предприятия загружены лишь на 40–50% от своих мощностей, что ведёт к убыткам и не позволяет окупать модернизацию. Дополнительное давление создаёт спад в строительстве: по данным «Дом.РФ», в 2025 году объём запуска новых проектов сократился на 12%, до 41 млн м2 жилья, а ввод многоквартирных домов, по подсчётам Росстата, снизился на 2%, до 44,6 млн м2.

Эксперты также отмечают, что на рынке усиливается присутствие иностранных поставщиков. По данным РЛО, в январе—марте 2026 года доля китайских лифтов в общем объёме смонтированного в России оборудования выросла до 23,3%, ещё 6,3% пришлось на Турцию. Остальную часть обеспечили российские и белорусские производители.