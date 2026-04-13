«Мы потратили триллионы долларов»: Трамп назвал нелепыми расходы США на НАТО для защиты от России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нелепыми огромные расходы Вашингтона на НАТО под предлогом защиты от России. Об этом РИА Новости пишет в понедельник, 13 апреля.

«Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься об этом, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного смехотворно, но мы потратили триллионы долларов на это. Я думаю, этот вопрос будет серьёзным образом рассмотрен», — уверяет глава Белого дома.