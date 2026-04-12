В Кремле раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и заявили, что она училась в «плохой советской школе». Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент которой журналист опубликовал в своём телеграм-канале в воскресенье, 12 апреля.

Песков напомнил, что окончил МГУ имени Ломоносова, но не может представить, чтобы Каллас была выпускницей его вуза. По его мнению, нынешняя глава евродипломатии «не смогла бы [там] защитить диплом». Когда Зарубин напомнил, что политик всё же училась в советской школе, представитель Кремля возразил:

Плохой советской школе, тогда тоже были плохие школы».