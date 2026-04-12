Губернатор Бали посетовал на туристов, которые занимаются чем попало в «священных местах» острова

Губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что иностранные туристы слишком часто позволяют себе неподобающее поведение в священных местах острова. Об этом, ссылаясь на слова чиновника, пишет РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

«Бали — это регион, где много священных, сакральных мест, и их нужно беречь. Часто туристы — возможно, по незнанию, из-за недостаточного разъяснения со стороны гидов — совершают в священных местах неподобающие действия. Это тревожит, может разрушить духовные ценности Бали, снизить его святость», — считает глава провинции.

По мнению Ваяна Костера, именно «святость создаёт ауру и притягательность Бали для людей со всего мира»: «Поэтому мы должны строго требовать, чтобы иностранные туристы, посещающие Бали, соблюдали адатные, культурные и правовые нормы».