В России приняли ГОСТ для умных систем, которые будут замечать засыпающих водителей

В России с 15 июня 2026 года вступит в силу новый ГОСТ для систем, которые с помощью искусственного интеллекта будут оценивать состояние водителя. Об этом, ссылаясь на текст документа, пишет РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

Подразумеваются комплексы мониторинга, которые должны отслеживать, не устал ли человек за рулём, не теряет ли концентрацию и не начинает ли засыпать. Стандарт устанавливает требования к таким устройствам на этапах запуска, эксплуатации и ремонта.

В документе говорится, что состояние водителя могут оценивать с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ-компонентов. Технологии будут учитывать физиологические и поведенческие признаки, а также внешние факторы — например, частоту и продолжительность зевоты, наклоны головы, мимику, темп речи, интонацию, звуки зевков и вздохов.

Собранные системой данные, как ожидается, будут использовать для настройки электронных помощников и других функций активной безопасности автомобиля.