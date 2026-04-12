В Балтийском море задержали сухогруз, следовавший из России: шведы заподозрили сброс угля в воду

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Шведская береговая охрана задержала в Балтийском море грузовой сухогруз, который вышел из России в испанский Лас-Пальмас. Об этом телекомпания SVT сообщает в воскресенье, 12 апреля.

По версии шведских властей, судно Hui Yuan везло уголь. Накануне самолёт береговой охраны заметил, как экипаж моет палубу, и заподозрил, что из-за этого пыль от груза попадает в воду. Сейчас балкер стоит на якоре у Истада, на его борту идёт досмотр.

В издании отмечают, что капитану могут предъявить обвинение в нарушении экологического кодекса. В береговой охране также уточнили, что Hui Yuan не относят к так называемому российскому теневому флоту и под санкции это судно не подпадает.

«Эта операция является частью новой, более активной стратегии береговой охраны, в рамках которой она больше не закрывает глаза на нарушения и угрозы безопасности на море», — говорится в материале.