Юрист рассказал, какой штраф можно получить за шашлыки на балконе

За жарку шашлыка на балконе россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на юриста, члена Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олесю Чернокову, пишет РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

«Подобные действия будут являться правонарушением по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч [рублей], а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей — до 50 тысяч [рублей]», — напомнила эксперт.

Для бизнеса штрафы ещё выше. Индивидуальным предпринимателям, по словам Черноковой, может грозить до 60 тысяч рублей, организациям — до 400 тысяч. В некоторых случаях работу компании могут приостановить на срок до 30 суток.