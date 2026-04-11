В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь, его доставят в Россию к Пасхе

В Иерусалиме в Великую субботу в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Церемония прошла по традиции, насчитывающей почти две тысячи лет. Об этом пишут «Ведомости» в субботу, 11 апреля.

Согласно установленному чину, накануне в храме гасят все свечи и лампады, а Кувуклию — часовню над Гробом Господним — проверяют и опечатывают. После этого внутрь заходит Иерусалимский патриарх для молитвы, а паломники ожидают с зажжёнными свечами. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется в виде вспышек, от которых затем зажигают свечи и передают пламя верующим.

Частицы Благодатного огня отправят в разные страны, в том числе в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного уже находится в Иерусалиме, чтобы принять святыню.

Как уточняется, вечером 11 апреля огонь доставят в Москву спецрейсом в аэропорт Внуково. Затем его передадут в храм Христа Спасителя, где пройдёт пасхальное богослужение под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После этого Благодатный огонь развезут по московским храмам и в другие города страны.