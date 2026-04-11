Китайский гуманоидный робот разогнался до скорости олимпийских спринтеров

Человекоподобный робот компании Unitree Robotics достиг скорости 10 м/с во время испытаний на стадионе. Об этом разработчик сообщил в китайских социальных сетях, пишет ТАСС в субботу, 11 апреля.

Речь идёт о модели H1 весом 62 кг с длиной ноги около 0,8 метра. По данным компании, такая скорость сопоставима с показателями профессиональных спринтеров. При этом разработчики не уточнили, какой разгон потребовался роботу для достижения результата.

Ранее глава Unitree Robotics Ван Синсин заявлял, что к середине 2026 года антропоморфные роботы смогут пробегать дистанцию 100 метров быстрее олимпийского чемпиона Усэйна Болта. До этого похожие результаты фиксировались в лабораторных условиях. Так, в феврале робот Bolt разогнался до 10 м/с на беговой дорожке, однако во время эксперимента был закреплён страховочными тросами.

Рекорд в беге на 100 метров среди гуманоидов вне лабораторий принадлежит андроиду Tiangong Ultra. Он преодолел дистанцию за 21,50 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 года.