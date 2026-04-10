Владельцев 41 тыс. «Жигулей» попросят заехать на сервис, чтобы вставить кнопку, которой не было из-за дефицита деталей

«АвтоВАЗ» отзывает 41 307 автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 года по апрель 2022 года, чтобы дооснастить их системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу завода.

«На всех автомобилях будет выполнена установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств», — говорится в документе, опубликованном компанией.

Несколько месяцев машины сходили с конвейера без необходимого оборудования из-за перебоев с поставками комплектующих. Теперь компания письмом или по телефону известит владельцев подпадающих под отзыв машин о том, что нужно прибыть в ближайший дилерский центр, где абсолютно бесплатно проведут все необходимые работы.