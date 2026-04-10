В Прибалтике уверяют, что не открывали своё небо для атак беспилотниками по Российским регионам

Министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не давали разрешения Украине использовать своё воздушное пространство и территорию для атак беспилотников на объекты в России. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

«Государства Балтии никогда не разрешали использование их территорий и воздушного пространства для атак беспилотников по объектам в России», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

Страны Балтии также утверждают, что уведомляли об этом временных поверенных в делах России в Таллине, Риге и Вильнюсе.