Учёные выяснили, что у не состоявших в браке чаще диагностируют рак

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американские учёные из Университета Майами обнаружили, что люди, никогда не состоявшие в браке, чаще сталкиваются с онкологией. Об этом говорится в результатах исследования, которые публикует AACR.

Специалисты проанализировали данные программы мониторинга рака SEER. В выборку вошла информация о 100 млн взрослых жителей 12 штатов США, за которыми наблюдали с 2015 по 2022 год. За этот период злокачественные опухоли выявили более чем у 4 тыс. человек. При анализе учитывались возраст, пол и расовая принадлежность участников.

Выяснилось, что более 18% всех случаев рака пришлись на людей, не состоявших в браке. При этом у мужчин без опыта семейной жизни опухоли диагностировали на 68% чаще, чем у женатых. Среди женщин разница оказалась ещё выше — 85%.

Учёные предполагают, что на это могут влиять поддержка со стороны партнёра, уровень стабильности и образ жизни. Они рекомендуют медикам учитывать семейный статус пациентов и советуют одиноким людям внимательнее относиться к своему здоровью.