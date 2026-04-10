Россияне рассказали, как собираются отмечать Пасху в 2026 году

В России 73% опрошенных заявили о намерении отмечать Пасху. Данные исследования ВЦИОМ публикует РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

Почти половина респондентов (49%) уверены, что будут праздновать, ещё 24% ответили, что скорее присоединятся к торжествам. 15% сообщили, что точно не собираются отмечать праздник, ещё 10% — что, скорее всего, не будут.

Среди традиций чаще всего называют окрашивание яиц — об этом рассказали 15% участников опроса. По 10% пекут куличи и проводят праздник в кругу семьи. Ещё 8% устраивают застолье, столько же — посещают кладбища, чтобы помянуть умерших.

Почти половина россиян (46%) планируют готовить пасхальные блюда. При этом 38% собираются принимать гостей или отправятся в гости сами, 21% намерены освятить куличи и яйца в церкви, а 14% — поехать на кладбище.

Большинство участников опроса (74%) не соблюдают Великий пост и придерживаются обычного рациона. Частично ограничивают себя в еде 18%, полностью соблюдают пост лишь 4%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели в апреле среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.