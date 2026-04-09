В России изменятся правила переводов через СБП

С 1 июля банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК). Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

Как пояснил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, требование коснётся операций как между физическими лицами, так и между компаниями и гражданами. При этом заполнять ИНН будут не клиенты, а банки — обмен данными будет происходить автоматически через инфраструктуру НСПК.

По словам Юркова, такая мера усложнит работу дропперов. «ИНН — это универсальный идентификатор, который сложно изменить, в отличие от номера телефона или банковской карты», — отметил он.

В НСПК рассчитывают, что нововведение позволит быстрее выявлять риски и повысит эффективность борьбы с обходом ранее введённых ограничений.