«Волосы выпадали клоками»: блогер Лерчек побрилась налысо на фоне борьбы с раком

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвёртой стадии, побрилась налысо. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

Не самые хорошие новости сообщил в соцсетях отец её четвёртого ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Он опубликовал видео, на котором блогер сначала коротко стрижёт волосы, а затем сбривает их машинкой.

По его словам, решение было связано с побочным эффектом лечения. «Выпадение волос началось после первой химии», — отметил Сквиччиарини. Он добавил, что при расчёсывании волосы выпадали «большими клоками», поэтому Чекалина решила побриться.