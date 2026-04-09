Дуров обвинил ЕС в попытке продавить слежку и цензуру через атаки на Телеграм

Павел Дуров заявил, что власти Евросоюза пытаются оправдать новые меры слежки и цензуры, выставляя Телеграм угрозой. Об этом основатель мессенджера написал в своём канале в четверг, 9 апреля.

В сообщении предпринимателя говорится о продвижении инициатив Chat Control и DSA. Дуров утверждает, что Телеграм называют проблемой из-за того, что пользователи обсуждают в закрытых группах контент из других соцсетей. Бизнесмен сослался на публикацию France24 и отдельно прошёлся по AI Forensics — эту компанию он считает подрядчиком Еврокомиссии, которого «финансирует фонд Сороса (американский трейдер, финансист, инвестор — ред.)».

Эту повестку, по мнению основателя мессенджера «Телеграм», подхватили крупные европейские медиа. В своём посте Дуров перечислил El País, Der Spiegel, Wired, AFP, Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro, заявив, что одни и те же тезисы расходятся по разным площадкам почти без изменений.

«Сомневаюсь, что кто-то ещё воспринимает эти организации всерьёз. Большинство из них утратили доверие людей во время пандемии ковида. Но важно осуждать все подобные попытки манипулирования общественностью, потому что они используются для того, чтобы отнять то, что осталось от наших свобод», — заключил предприниматель.