Немецких школьников хотят чаще возить на экскурсии в концлагеря

Правительство ФРГ совместно с фондом Bethe Foundation выделит 10 млн евро на пятилетнюю программу школьных поездок в бывшие концлагеря времён Второй мировой войны. Об этом пишет The Daily Mirror.

Подростков будут возить в Аушвиц, Треблинку и Собибор, чтобы они не из учебников, а на месте увидели, к чему привёл нацистский режим. Как отметила министр по делам семьи Германии Карин Прин, такая работа становится особенно важной сейчас, когда живых свидетелей трагических событий остаётся всё меньше.

Прин подчеркнула, что «одно лишь посещение концлагеря не делает человека антифашистом или демократом». По её мнению, важно понимать, как вообще стали возможными такие преступления. Министр напомнила, что террор «начался не с Аушвица, а с постепенного лишения людей прав, дегуманизации и экспроприации».

С 2010 года в таких поездках побывали более 40 тысяч немецких школьников. Теперь власти хотят, чтобы ежегодно в программе участвовало 12 тысяч подростков.